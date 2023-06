Continua la ricerca della Roma di un nuovo attaccante titolare. Secondo il sito di calciomercato ci sarebbe in atto una contesa con il Milan per Gianluca Scamacca del West Ham, dopo il recente rifiuto di Marcus Thuram che a breve diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Le alternative per i rossoneri sarebbero Alvaro Morata dell'Atletico Madrid e Mauro Icardi del PSG, che Wanda Nara (agente del giocatore) avrebbe proposto anche a Roma e Juventus.

