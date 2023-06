FELICI: "Daka e Scamacca? Non sono questi i nomi per il salto di qualità" - CATONI: "Se devo fare una scommessa, la faccio su Icardi"

Il calciomercato guida i discorsi lungo le frequenze radiofoniche a tinte giallorosse. Sugli attaccanti, ecco il pensiero di Valentina Catoni: "Icardi ha nei piedi il talento del bomber. Se la Roma non può spendere 70 milioni, scommessa per scommessa, mi prendo lui". Sulle ipotesi Scamacca e la più recente Daka, Antonio Felici commenta: "Penso che non sono questi i profili di attaccanti che ti possono far fare il salto di qualità".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Acquisti in attacco? Icardi ha nei piedi il talento del bomber. Se la Roma non può spendere 70 milioni, scommessa per scommessa, mi prendo lui. Sono fiduciosa sul fatto che se Belotti dovesse restare riuscirà ad andare in doppia cifra (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Aouar è un signor giocatore. C’è ancora la certezza che Icardi in Italia farebbe più di 20 gol ma in Turchia anche Borini ne ha fatti tanti. Morata non è il bomber da 25 gol ma lo definisco di garanzia, sai che il rendimento te lo assicura (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La clausola di Dybala? Credo che almeno per un anno la volontà sia di rimanere dove si trova benissimo e dove ha avuto un impatto che nessuno si aspettava. L'Arabia può aspettare, è un calciatore che mi sembra voglia ancora dare tanto al calcio vero (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma sta facendo una buona squadra, aspettando l'attaccante. Ha tutte le possibilità per prendere un numero nove vero (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dybala è decisivo e importante, ma perché non sta ricevendo offerte? Non credo che Premier, Liga o Bundesliga lo vogliano. Lui deve restare alla Roma, però diamo sempre una dimensione. Altrimenti ci illudiamo che il nostro calcio sia allettante. La Roma ha bisogno di un giocatore vero lì davanti (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Premetto che a me nemmeno Scamacca convince tanto ma nonostante ciò lo reputo un calciatore di gran lunga superiore a Daka, senza alcun dubbio. Penso che non sono questi i profili di attaccanti che ti possono far fare il salto di qualità (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il nome a sorpresa me lo aspetto a centrocampo questa volta. Se la Roma fa l’investimento, secondo me, lo fa in quel reparto (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)