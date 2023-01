Zaniolo si avvicina al Milan, c'è il sì di Ziyech. Abraham: "La Roma la scelta giusta". Fatta per Vina al Bournemouth

La Roma continua a lavorare in vista del big match di domenica sera contro il Napoli (arbitra Orsato), valido per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi si sono allenati anche quest'oggi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" e Nicolò Zaniolo ha svolto tutta la seduta con il gruppo nonostante le voci di mercato. A parte invece Lorenzo Pellegrini, che tornerà ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni da domani.

Questione mercato: Matias Vina è vicinissimo all'addio, infatti è pronto a trasferirsi al Bournemouth con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a circa 15 milioni. Come sostituto di Zaniolo (sempre più vicino al trasferimento al Milan) si continua a valutare Hakim Ziyech, il quale avrebbe già avuto un colloquio con José Mourinho.

Vittorie in Coppa Italia sia per la Roma Femminile (clamoroso 8-1 al Pomigliano) sia per la Primavera maschile (2-1 al Napoli). A quest'ultima partita hanno assistito anche lo Special One e Nicola Zalewski, Pietro Boer, Edoardo Bove, Benjamin Tahirovic e Cristian Volpato.

