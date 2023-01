Nuovo capitolo Orsato-Mourinho: con lui la Roma ha perso le ultime 4 gare. Ma contro il Napoli è 3 su 3

José Mourinho e Daniele Orsato, nuovo capitolo. Impossibile non partire dal rapporto tra l'allenatore della Roma e il fischietto 47enne per raccontare la designazione di Napoli-Roma. "Sei sempre tu..." disse il portoghese ad Orsato durante Juventus-Roma della scorsa stagione, quella rimasta famosa per il mancato vantaggio sull'episodio del rigore poi sbagliato da Veretout. "Non voglio giudicare l'arbitro. Orsato mi ha spiegato che non esiste il vantaggio sul calcio di rigore: io non dico nulla ma lascio a Rocchi (designatore di A e di B, ndr) e agli esperti" spiegò lo Special One nel post partita.

Non è quello, tuttavia, l'ultimo precedente perché quest'anno Orsato ha fischiato nel derby d'andata, vinto dalla Lazio per 1-0. In generale, 4 sconfitte negli ultimi 4 incontri, due con la Juventus e due con la Lazio, che allontanano l'ultima vittoria della Roma con Orsato arbitro a oltre 2 anni fa, quando l'1 novembre 2020 si giocò Roma-Fiorentina terminata 2-0 per i giallorossi.

Tra i 37 precedenti complessivi (13 vittorie, 12 pari e 12 ko) si registrano anche 3 sfide tra Roma e Napoli, tutte vinte dai giallorossi. L'ultima il 3-1 in quello che ancora era il San Paolo nel 2016. Un paio d'anni prima, quando Mourinho allenava il Chelsea si incrociò in una gara europea di nuovo con Orsato e alla fine disse: "Ho una storia lunga con Orsato che risale a quando allenavo in Italia. Non voglio parlare di lui".

Nominato miglior arbitro agli ultimi Mondiali in Qatar, il direttore di gara di Schio ha 48 sfide del Napoli in carriera, con il seguente bilancio: 17 vittorie, 15 pari e 16 sconfitte. L'ultimo nella scorsa stagione: vittoria del Milan a Napoli per 1-0.