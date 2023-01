Al Tre Fontane c'è anche José Mourinho, come spesso accade, per assistere alla sfida della Roma Primavera di Federico Guidi contro il Napoli, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Con il tecnico portoghese presenti anche Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile giallorosso, lo scout giallorosso Alessio Scarchilli e Gianluca Gombar.

Oltre al tecnico giallorosso, sugli spalti del Tre Fontane anche Boer, Bove, Volpato, Zalewski e Tahirovic supportano la Primavera giallorossa.