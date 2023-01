Coppa Italia Primavera, Roma-Napoli 2-1: giallorossi in semifinale

La Roma Primavera alle 13 sfida il Napoli nella gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia di categoria allo stadio 'Tre Fontane'. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dopo aver superato ai rigori il turno precedente. Al centro dell'attacco, il tecnico Guidi ha confermato Majchrzak aggregato spesso con la prima squadra negli ultimi tempi.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano (67' João Costa), Majchrzak, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Padula, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Falasca, Graziani, Bolzan.

All.: Guidi.

NAPOLI: Turi; Barba (62' Obaretin), Nosegbe Suško, D'Avino; Gningue (69' Marchisano), Gioielli, Alastuey (73' Hysaj), Giannini; Boni (69' Spavone), Sahli (73' Rossi); Pesce.

A disp.: Boffelli, Lettera, Acampa, Koffi.

All.: Frustalupi.

Reti: 35' Faticanti, 46' Sahli, 70' Pisilli.

Note: ammoniti Barba (N), Oliveras (R), Nosegbe Suško (N). Recupero: 3' st.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

90+3' - Termina la gara! La Roma vince per 2-1 con i gol di Faticanti e Pisilli e si qualifica in semifinale di Coppa Italia.

90' - L'arbitro concede tre minuti di recupero.

81' - Marchisano dalla fascia destra serve Rossi che, da centro area, calcia a rete: il suo destro al volo è bloccato da un attento Baldi.

73' - Doppio cambio Napoli: escono Alastuey e Sahli, entrano Hysaj e Rossi.

70' - GOL DELLA ROMA! Pisilli sigla il nuovo vantaggio giallorosso: il centrocampista, servito all'altezza del vertice destro dell'area piccola da Cherubini, controlla e col destro trafigge Turi.

69' - Doppio cambio Napoli: escono Gningue e Boni, entrano Marchisano e Spavone.

67' - Primo cambio Roma: esce Cassano, entra Joao Costa.

68' - Ancora tentativo di Pesce: sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'attaccante azzurro si coordina e conclude col destro ma il suo tentativo è murato da Oliveras.

63' - Napoli pericoloso con Pesce: il suo colpo di testa, su cross di Boni, è deviato in corner da un difensore giallorosso..

62' - Primo cambio Napoli: esce Barba, entra Obaretin.

50' - Reazione giallorossa con la combinazione tra Louakima e Pagano: l'attaccante riceve un cross basso del compagno e calcia a rete col destro, ma la sua conclusione viene murata da un avversario.

46' - Al via la ripresa. Il Napoli trova subito il pareggio sfruttando un errore di Keramitsis, Pesce ne approfitta e serve Sahli che col sinistro infila Baldi per l'1-1.

PRIMO TEMPO

45' - Termina la prima frazione di gioco con la Roma in vantaggio.

35' - GOL DELLA ROMA! Faticanti di testa, al centro dell'area piccola, realizza il gol del vantaggio.

12' - Risposta del Napoli con Sahli che, da posizione ravvicinata, colpisce di testa spedendo il pallone di poco fuori.

2' - Primo brivido portato dalla Roma con la conclusione di Majchrzak, su assist di Oliveras, che termina alta.

1' - Calcio d'inizio del Napoli.





