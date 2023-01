Calciomercato Roma: Vina al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Visite mediche nelle prossime 24 ore

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Roma in questa sessione di mercato c'è anche Matias Vina. Secondo le informazioni del noto giornalista Fabrizio Romano, il terzino sinistro si trasferirà al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, che non è obbligatorio e dipenderà dal club inglese. L'accordo con il club giallorosso è stato raggiunto e l'uruguaiano volerà in Inghilterra per effettuare le visite mediche nelle prossime 24 ore.

Understand Bournemouth will include a buy option into Matías Viña deal worth €15m — not mandatory, it will be up to the club. ??? #transfers

Deal agreed with AS Roma, Viña will be in England for medical tests in the next 24h. pic.twitter.com/eaul8Xboye

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2023