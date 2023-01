Kluivert, il Valencia pronto a trattare per il riscatto

IL TEMPO (L. PES) - Gioca, segna e convince: l’avventura di Justin Kluivert a Valencia procede in maniera più che positiva, forse anche oltre le aspettative di Gattuso che ora chiede con forza la permanenza dell’olandese. Cinque gol in sedici presenze stagionali per il ventitreenne di proprietà della Roma, che dalla ripresa post Mondiale ha messo a segno 3 gol, di cui 2 nelle ultime due partite. Il diritto di riscatto fissato ad agosto (affare chiuso nelle ultimissime ore di mercato dopo la trattativa sfumata con il Fulham) è fissato a 15 milioni di euro, cifra difficilmente reperibile dalla Roma anche a seguito delle buone prestazioni dell’esterno d’attacco. Il Valencia è pronto a trattare con i giallorossi per prendere Kluivert a titolo definitivo, ma non subito. Gli spagnoli, infatti, attenderanno la fine del campionato per sedersi al tavolo con Pinto e cercare di abbassare il costo del cartellino, magari attorno ai 10 milioni. Nessun aiuto «economico», quindi, per la Roma a gennaio, almeno dalla Liga.