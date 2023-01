Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea e Ziyech preferiscono i giallorossi, anche l'Everton sul giocatore

Nuova pretendente nella corsa ad Hakim Ziyech. Come svelato dal sito inglese, infatti, sul marocchino non c'è solo la Roma in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, ma anche l'Everton. I Toffees sono pronti a offrire fino a circa 28 milioni di euro al Chelsea per acquistare l'ex Ajax, nel caso in cui andasse in porto il trasferimento di Anthony Gordon al Newcastle. I Blues stanno valutando se lasciar partire o meno il loro fantasista.

Sempre dall'Inghilterra, arriva l'indiscrezione raccolta dal tabloid secondo cui il Chelsea preferirebbe cedere Hakim Ziyech alla Roma piuttosto che a un altro club della Premier League. I Blues, infatti, sarebbero pronti ad aspettare che i giallorossi possano investire i soldi ricavati dalla cessione di Nicolò Zaniolo. Il marocchino, inoltre, sarebbe ansioso di trasferirsi in Italia.

