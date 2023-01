Instagram, Ziyech criptico: "Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo" (FOTO)

Hakim Ziyech è al centro di numerose voci di calciomercato. Il fantasista marocchino, attualmente al Chelsea, potrebbe trasferirsi in un nuovo club già a gennaio e tra le ipotesi c'è anche la Roma. I giallorossi infatti stanno seguendo molto attentamente il giocatore in caso di addio di Nicolò Zaniolo, ma anche l'Everton e il Newcastle sono interessati a lui. Intanto Ziyech ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto, accompagnandole con un messaggio criptico: "Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo".