FOTO - Trigoria: Pellegrini a parte, da domani in gruppo

Al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la Roma prosegue la preparazione in vista del big match in casa del Napoli, in programma domenica sera e valido per la 20a giornata di campionato. Questa mattina José Mourinho ha diretto la seduta, prima di assistere alla gara di Coppa Italia della Roma Primavera al Tre Fontane: in gruppo Zaniolo, al centro del mercato, mentre Pellegrini si è allenato a parte. Come fa sapere Sky Sport il capitano giallorosso domani dovrebbe tornare a lavorare con i compagni. Gli scatti della seduta odierna: