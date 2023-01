José Mourinho si dimostra ancora una volta attento alle giovanili giallorosse, una risorsa per il tecnico portoghese e per il club. La scorsa settimana è stato il turno del difensore classe 2004 Francesco Chesti ad allenarsi con la prima squadra, oggi invece il 2006 Lovro Golic è stato aggregato da Mourinho all'allenamento odierno dei giallorossi a Trigoria. Il difensore sloveno è arrivato l'estate scorsa in giallorosso per rinforzare la formazione Under 17.