Da Zalewski a Tahirovic, da giovani che ha contribuito a far crescere ed affermare fino ai ragazzi fatti esordire, José Mourinho continua a guardare al settore giovanile giallorosso come una risorsa. Oggi, nella seduta svolta in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, anche Francesco Chesti, difensore centrale mancino classe 2004 della Primavera giallorossa, si è allenato con la prima squadra agli ordini del tecnico portoghese.