Mourinho: Primavera alla ribalta. Special One primo in classifica per giovani del vivaio lanciati nell'era dei 3 punti

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) – La Roma targata José Mourinho è caratterizzata da un mix di calciatori esperti e giovani. In questo primo anno e mezzo in cui siede sulla panchina giallorossa, lo Special One ha preso svariate decisioni forti dal punto di vista tattico, dando spazio a molti ragazzi della Primavera piuttosto che schierare giocatori appartenenti alla prima squadra. La strategia di puntare sui giovani, ampiamente condivisa da Tiago Pinto e dai Friedkin, è dettata anche dalle restrizioni economiche che la UEFA ha imposto alla società: valorizzarli infatti significa aumentare esponenzialmente il loro valore di mercato e, in caso di cessione, registrare plusvalenze assai remunerative, proprio come accaduto con Felix Afena-Gyan. Qualora invece si decidesse di tenerli in rosa, potrebbero rappresentare delle valide alternative ai titolari in attesa della definitiva maturazione oppure, come nel caso di Nicola Zalewski (che però esordì sotto la guida di Paulo Fonseca), ritagliarsi un ruolo da protagonista tra gli undici titolari già nel presente. L’allenatore portoghese non ha mai avuto paura di rischiare e i risultati ottenuti gli hanno praticamente sempre dato ragione. L’ultima invenzione è Benjamin Tahirovic, mandato in campo per la prima volta al minuto 69 di Roma-Torino. “Sarà Tahirovic il prossimo a esordire e magari giocherà da titolare perché è in crescita”, disse il tecnico dei capitolini prima di Sassuolo-Roma. Il centrocampista svedese ha subito rapito l’occhio attento di Mourinho e, durante la pausa per il Mondiale, si è particolarmente distinto per le sue qualità, tanto da convincere l’allenatore a schierarlo dal primo minuto nella gara inaugurale del 2023 contro il Bologna. Le sorprese però non sembrano finite qui, infatti il prossimo “bambino” (come li chiama Mourinho) a scendere in campo con i grandi potrebbe essere il classe 2004 Jordan Majchrzak, autore di una doppietta nell’amichevole contro la Viterbese e che da alcune settimane si allena regolarmente a Trigoria con il gruppo.

JOSÉ MOURINHO E I SUOI PREDECESSORI: CHI PUNTA DI PIÙ SULLA PRIMAVERA?

Fino a questo momento José Mourinho ha fatto esordire in prima squadra ben sei calciatori della Primavera: Felix Afena-Gyan, Filippo Missori, Cristian Volpato, Dimitrios Keramitsis, Giacomo Faticanti e Benjamin Tahirovic. Inoltre ha contribuito all’affermazione di Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, i quali però avevano già esordito con Paulo Fonseca. La grande quantità di ragazzi utilizzati dallo Special One simboleggia l’ottimo lavoro svolto nei settori giovanili della società e uno degli esempi più lampanti è l’enorme qualità presente nella rosa della Primavera. L’allenatore Federico Guidi dispone di giocatori di assoluto livello e nelle prime 14 giornate di campionato ha ottenuto 29 punti, piazzandosi al primo posto in classifica.

Prendendo in considerazione il periodo che parte dall’era dei tre punti (1994/1995) ad oggi, possiamo vedere come nella speciale graduatoria caratterizzata dalla media tra i giovani esordienti e i mesi in cui un tecnico ha diretto la Roma per almeno un anno, José Mourinho si trova al primo posto insieme a Paulo Fonseca e Luis Enrique con un debuttante ogni 3 mesi. In seconda posizione c’è Rudi Garcia con un esordiente poco più di ogni 3 mesi (9 giovani lanciati in 30 mesi), mentre completa il podio Fabio Capello con uno poco più di ogni 4 mesi e mezzo. Spazio poi a Zdenek Zeman (6 in 31 mesi, per una media di uno poco più di ogni 5 mesi), Eusebio Di Francesco (3 in 19 mesi, uno poco più di ogni 6 mesi), Claudio Ranieri (3 in 21 mesi, uno ogni 7 mesi), Luciano Spalletti (8 in 68 mesi, uno ogni 8 mesi e mezzo) e Carlo Mazzone (2 in 36 mesi, uno ogni 18 mesi).

Menzione d’onore per Bruno Conti (addirittura 4 in 3 mesi, più di uno al mese) e Vincenzo Montella (2 in 4 mesi, uno ogni due mesi), Luigi Delneri (2 in 6 mesi, uno ogni 3 mesi) e Carlos Bianchi (3 in 10 mesi, uno poco più di ogni 3 mesi). Tutti sono accomunati dal fatto che non sono rimasti sulla panchina giallorossa per più di un anno. Inoltre alcuni di loro hanno schierato con maggiore frequenza i calciatori della Primavera poiché, essendo arrivati a stagione ormai compromessa o con pochi obiettivi, hanno avuto la possibilità di far esordire i giovani nelle ultime gare di campionato, regalando loro un sogno e lasciando a riposo i titolari in gare di poco valore.

Nessun debutto invece sotto la guida di Nils Liedholm (alla quinta esperienza con la Roma), Rudi Völler e Aurelio Andreazzoli.

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI JOSÉ MOURINHO (2021 - gen. 2023)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Benjamin Tahirovic 3 marzo 2003 19 anni 8 mesi e 10 giorni 13 novembre 2022 Serie A, Roma 1-1 Torino Giacomo Faticanti 31 luglio 2004 18 anni, 2 mesi e 26 giorni 27 ottobre 2022 Europa League, HJK Helsinki 1-2 Roma Dimitrios Keramitsis 1 luglio 2004 17 anni 6 mesi e 16 giorni 16 gennaio 2022 Serie A, Roma 1-0 Cagliari Cristian Volpato 15 novembre 2003 18 anni e 19 giorni 4 dicembre 2021 Serie A, Roma 0-3 Inter Filippo Missori 24 marzo 2004 17 anni, 8 mesi e 1 giorno 21 novembre 2021 Conference League, Roma 4-0 Zorya Luhansk Felix Afena-Gyan 19 gennaio 2003 18 anni, 9 mesi e 8 giorni 27 ottobre 2021 Serie A, Cagliari 1-2 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI PAULO FONSECA (2019-2021)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Edoardo Bove 16 maggio 2002 18 anni, 11 mesi e 23 giorni 9 maggio 2021 Serie A, Roma 5-0 Crotone Nicola Zalewski 23 gennaio 2002 19 anni, 3 mesi e 13 giorni 6 maggio 2021 Europa League, Roma 3-2 Manchester United Ebrima Darboe 6 giugno 2001 19 anni, 10 mesi e 26 giorni 2 maggio 2021 Serie A, Sampdoria 2-0 Roma Mory Bamba 1 giugno 2002 18 anni, 6 mesi e 8 giorni 10 dicembre 2020 Europa League, CSKA Sofia 3-1 Roma Pietro Boer 12 maggio 2002 18 anni, 6 mesi e 28 giorni 10 dicembre 2020 Europa League, CSKA Sofia 3-1 Roma Filippo Tripi 6 gennaio 2002 18 anni, 10 mesi e 20 giorni 26 novembre 2020 Europa League, Cluj 0-2 Roma Tommaso Milanese 31 luglio 2002 18 anni, 3 mesi e 5 giorni 5 novembre 2020 Europa League, Roma 5-0 Cluj Riccardo Calafiori 19 maggio 2002 18 anni, 2 mesi e 13 giorni 1 agosto 2020 Serie A, Juventus 1-3 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI EUSEBIO DI FRANCESCO E CLAUDIO RANIERI (2017 – mar. 2019 / mar. – giu. 2019)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Zan Celar 14 marzo 1999 19 anni, 11 mesi e 25 giorni 11 marzo 2019 Serie A, Roma 2-1 Empoli Alessio Riccardi 3 aprile 2001 17 anni, 9 mesi e 11 giorni 14 gennaio 2019 Coppa Italia, Roma 4-0 Entella Luca Pellegrini 7 marzo 1999 19 anni, 6 mesi e 19 giorni 26 settembre 2018 Serie A, Roma 4-0 Frosinone Mirko Antonucci 11 marzo 1999 18 anni, 10 mesi e 13 giorni 24 gennaio 2018 Serie A, Sampdoria 1-1 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI LUCIANO SPALLETTI BIS (gen. 2016-2017)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Riccardo Marchizza 26 marzo 1998 18 anni, 8 mesi e 12 giorni 8 dicembre 2016 Europa League, Astra Giurgiu 0-0 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI RUDI GARCIA (2013 – gen. 2016)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Marco Tumminello 6 novembre 1998 17 anni e 2 mesi 6 gennaio 2016 Serie A, Chievo Verona 3-3 Roma Lorenzo Di Livio 11 gennaio 1997 18 anni, 11 mesi e 26 giorni 6 gennaio 2016 Serie A, Chievo Verona 3-3 Roma Umar Sadiq 2 febbraio 1997 18 anni, 9 mesi e 19 giorni 21 novembre 2015 Serie A, Bologna 2-2 Roma Edoardo Soleri 19 ottobre 1997 17 anni, 11 mesi e 10 giorni 29 settembre 2015 Champions League , Bate Borisov 3-2 Roma Lorenzo Pellegrini 19 giugno 1996 18 anni, 9 mesi e 3 giorni 22 marzo 2015 Serie A, Cesena 0-1 Roma Daniele Verde 20 giugno 1996 18 anni, 6 mesi e 28 giorni 17 gennaio 2015 Serie A, Palermo 1-1 Roma Michele Somma 16 marzo 1995 19 anni, 8 mesi e 6 giorni 22 novembre 2014 Serie A, Atalanta 1-2 Roma Luca Mazzitelli 15 novembre 1995 18 anni, 6 mesi e 3 giorni 18 maggio 2014 Serie A, Genoa 1-0 Roma Federico Ricci 27 maggio 1994 19 anni, 6 mesi e 4 giorni 1 dicembre 2013 Serie A, Atalanta 1-1 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI ZDENEK ZEMAN BIS E AURELIO ANDREAZZOLI (2012 – feb. 2013 / feb. 2013 – giu. 2013)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Alessio Romagnoli 12 gennaio 1995 17 anni, 10 mesi e 29 giorni 11 dicembre 2012 Coppa Italia, Roma 3-0 Atalanta Nicolas Lopez 1 ottobre 1993 18 anni, 10 mesi e 26 giorni 26 agosto 2012 Serie A, Roma 2-2 Catania

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI LUIS ENRIQUE (2011-2012)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Junior Tallo 21 dicembre 1992 19 anni, 4 mesi e 4 giorni 25 aprile 2012 Serie A, Roma 1-2 Fiorentina Giammario Piscitella 24 marzo 1993 18 anni, 10 mesi e 12 giorni 5 febbraio 2012 Serie A, Roma 4-0 Inter Valerio Verre 11 gennaio 1994 17 anni, 7 mesi e 14 giorni 25 agosto 2011 Preliminari Europa League, Roma 1-1 Slovan Bratislava Federico Viviani 24 marzo 1992 19 anni, 4 mesi e 25 giorni 18 agosto 2011 Preliminari Europa League, Slovan Bratislava 1-0 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI CLAUDIO RANIERI E VINCENZO MONTELLA (set. 2009 – feb. 2011 / feb. 2011 – giu. 2011)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Alessandro Florenzi 11 marzo 1991 20 anni, 2 mesi e 11 giorni 22 maggio 2011 Serie A, Roma 3-1 Sampdoria Gianluca Caprari 30 luglio 1993 17 anni, 7 mesi e 6 giorni 8 marzo 2011 Champions League , Shakhtar Donetsk 3-0 Roma Filippo Scardina 26 febbraio 1992 17 anni, 9 mesi e 20 giorni 16 dicembre 2009 Europa League, CSKA Sofia 0-3 Roma Stefano Pettinari 27 gennaio 1992 17 anni, 10 mesi e 19 giorni 16 dicembre 2009 Europa League, CSKA Sofia 0-3 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI LUCIANO SPALLETTI (2005 - ago. 2009)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Marco D’Alessandro 17 febbraio 1991 18 anni, 1 mese e 4 giorni 21 marzo 2009 Serie A, Roma 1-4 Juventus Adrian Stoian 11 febbraio 1991 18 anni, 1 mese e 10 giorni 21 marzo 2009 Serie A, Roma 1-4 Juventus Alessandro Crescenzi 25 settembre 1991 17 anni, 5 mesi e 18 giorni 15 marzo 2009 Serie A, Sampdoria 2-2 Roma Filipe 28 maggio 1987 21 anni, 8 mesi e 24 giorni 21 febbraio 2009 Serie A, Roma 1-0 Siena Claudio Della Penna 12 maggio 1989 18 anni, 7 mesi e 7 giorni 19 dicembre 2007 Coppa Italia, Torino 3-1 Roma Andrea Giacomini 4 aprile 1987 18 anni, 8 mesi e 4 giorni 8 dicembre 2005 Coppa Italia, Napoli 0-3 Roma Stefano Okaka 9 agosto 1989 16 anni, 1 mese e 20 giorni 29 settembre 2005 Coppa UEFA, Aris Salonicco 0-0 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI BRUNO CONTI (mar. 2005 - giu. 2005)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Aleandro Rosi 17 maggio 1987 17 anni, 11 mesi e 24 giorni 11 maggio 2005 Coppa Italia, Roma 1-1 Udinese Massimiliano Marsili 14 luglio 1987 17 anni, 8 mesi e 27 giorni 10 aprile 2005 Serie A, Udinese 3-3- Roma Valerio Virga 29 giugno 1986 18 anni, 9 mesi e 12 giorni 10 aprile 2005 Serie A, Udinese 3-3- Roma Andrea Briotti 2 maggio 1986 18 anni, 11 mesi e 8 giorni 10 aprile 2005 Serie A, Udinese 3-3- Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI RUDI VÖLLER E LUIGI DELNERI (ago. 2004 - sett. 2004 / set. 2004 - mar. 2005)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Gianluca Curci 12 luglio 1985 19 anni, 4 mesi e 7 giorni 19 novembre 2004 Coppa Italia, Roma 1-2 Siena Giuseppe Scurto 5 gennaio 1984 20 anni, 9 mesi e 14 giorni 19 ottobre 2004 Champions League , Bayer Leverkusen 3-1 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI FABIO CAPELLO (1999-2004)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Alessio Cerci 23 luglio 1987 16 anni, 9 mesi e 23 giorni 16 maggio 2004 Serie A, Sampdoria 0-0 Roma Olasunkanmi Akande Ajide 24 dicembre 1985 18 anni, 4 mesi e 22 giorni 16 maggio 2004 Serie A, Sampdoria 0-0 Roma Gianluca Galasso 18 gennaio 1984 20 anni, 3 mesi e 28 giorni 16 maggio 2004 Serie A, Sampdoria 0-0 Roma Raffaele De Martino 8 aprile 1986 17 anni, 8 mesi e 9 giorni 17 dicembre 2003 Coppa Italia, Palermo 1-2 Roma Daniele Corvia 22 novembre 1984 19 anni e 25 giorni 17 dicembre 2003 Coppa Italia, Palermo 1-2 Roma Adewale Dauda Wahab 4 ottobre 1984 19 anni e 11 giorni 15 ottobre 2003 Coppa UEFA, Vardar Skopje 1-1 Roma Carlo Zotti 3 settembre 1982 20 anni, 8 mesi e 7 giorni 10 maggio 2003 Serie A, Roma 3-1 Torino Alberto Aquilani 7 luglio 1984 18 anni, 5 mesi e 10 giorni 17 dicembre 2002 Coppa Italia, Roma 5-2 (d.c.r.) Triestina Damiano Ferronetti 1 novembre 1984 18 anni e 23 giorni 24 novembre 2002 Serie A, Parma 3-0 Roma Cesare Bovo 14 gennaio 1983 18 anni, 11 mesi e 25 giorni 8 gennaio 2002 Coppa Italia, Brescia 3-0 Roma Daniele De Rossi 24 luglio 1983 18 anni, 3 mesi e 6 giorni 30 ottobre 2001 Champions League , Roma 1-1 Anderlecht Gaetano D’Agostino 3 giugno 1982 18 anni, 3 mesi e 11 giorni 14 settembre 2000 Coppa UEFA, Gorica 1-4 Roma Ednilson 25 settembre 1982 17 anni, 4 mesi e 25 giorni 19 febbraio 2000 Serie A, Roma 4-0 Fiorentina

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI ZDENEK ZEMAN (1997 - 1999)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Maurizio Lanzaro 14 marzo 1982 17 anni, 1 mese e 25 giorni 9 maggio 1999 Serie A, Piacenza 2-0 Roma Luca Ferri 19 marzo 1980 19 anni e 2 giorni 21 marzo 1999 Serie A, Juventus 1-1 Roma Daniele De Vezze 9 gennaio 1980 19 anni, 1 mese e 5 giorni 14 febbraio 1999 Serie A, Roma 3-1 Sampdoria Marco Quadrini 30 gennaio 1979 19 anni, 10 mesi e 8 giorni 8 dicembre 1998 Coppa UEFA, Zurigo 2-2 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI CARLOS BIANCHI E NILS LIEDHOLM ALLA QUINTA ESPERIENZA (1996 – apr. 1997 / apr. 1997 – giu. 1997)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Andrea Conti 23 agosto 1977 19 anni, 7 mesi e 14 giorni 6 aprile 1997 Serie A, Cagliari 2-1 Roma Fabrizio Romondini 24 aprile 1977 19 anni, 7 mesi e 21 giorni 15 dicembre 1996 Serie A, Roma 1-0 Napoli Daniele Conti 9 gennaio 1979 17 anni, 10 mesi e 15 giorni 24 novembre 1996 Serie A, Parma 0-0 Roma

TUTTI I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA CHE HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA SOTTO LA GUIDA DI CARLO MAZZONE (1993-1996)

NOME DATA DI NASCITA ETÀ AL DEBUTTO GIORNO DEL DEBUTTO PARTITA DEL DEBUTTO Lampros Choutos 7 dicembre 1979 16 anni, 4 mesi e 14 giorni 21 aprile 1996 Serie A, Roma 4-1 Napoli Walter Lapini 3 aprile 1974 19 anni, 8 mesi e 13 giorni 16 dicembre 1993 Coppa Italia, Roma 6-7 (d.c.r.) Sampdoria

N.B. In rosso sono segnati i calciatori che hanno esordito dal primo minuto con lo stesso allenatore che li ha fatti debuttare, mentre in giallo coloro che sono partiti dal 1’ con un tecnico diverso da colui che li ha lanciati.

LA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI (RIMASTI PER ALMENO UN ANNO) CON LA MIGLIORE MEDIA GIOVANI DELLA PRIMAVERA LANCIATI SU MESI DI PERMANENZA IN PANCHINA

José Mourinho (6 Primavera schierati in 18 mesi = uno ogni 3 mesi), Paulo Fonseca (8 in 24 mesi = uno ogni 3 mesi) e Luis Enrique (3 in 12 mesi = uno ogni 3 mesi) Rudi Garcia (9 in 30 mesi = uno poco più di ogni 3 mesi) Fabio Capello (13 in 60 mesi = uno poco più di ogni 4 mesi e mezzo) Zdenek Zeman (6 in 31 mesi = uno poco più di ogni 5 mesi) Eusebio Di Francesco (3 in 19 mesi = uno poco più di ogni 6 mesi) Claudio Ranieri (3 in 21 mesi = uno ogni 7 mesi) Luciano Spalletti (8 in 68 mesi = uno ogni 8 mesi e mezzo) Carlo Mazzone (2 in 36 mesi = uno ogni 18 mesi)

LA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI (RIMASTI PER ALMENO UN ANNO) CON LA MIGLIORE MEDIA GIOVANI DELLA PRIMAVERA LANCIATI DAL 1’ SU MESI DI PERMANENZA IN PANCHINA