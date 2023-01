LIVE - Calciomercato Roma: il Milan accelera per Zaniolo, parti più vicine. Possibile chiusura entro lunedì

Nicolò Zaniolo sembra essere sempre più vicino all'addio. Il rapporto tra il numero 22 e la Roma si è ormai incrinato, motivo per cui potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio. Ad oggi il club più interessato è il Milan, mentre il Tottenham sembra essere più indietro nelle gerarchie dopo aver acquistato Danjuma. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

21:45 - Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, Zaniolo spinge per il trasferimento al Milan. Le due società sono più vicine a un accordo sulle cifre, mentre invece c'è maggiore distanza sulla formula: i rossoneri non hanno fretta di chiudere l'operazione e sperano di farlo alle proprie condizioni.

Alle proprie condizioni. C’è più ottimismo rispetto a qualche giorno fa — Daniele Longo (@86_longo) January 25, 2023

21:15 - Come riporta il sito calcistico, la fiducia per la chiusura dell'operazione è aumentata. Il nodo da sciogliere resta la formula dell'affare: la Roma e il Milan stanno lavorando a un prestito oneroso di 2 milioni, ma manca l'accordo sul diritto di riscatto a 23 milioni complessivi (bonus compresi), che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.

20:50 - Il sito aggiunge che è stato decisivo un confronto tra Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic sulla gestione caratteriale del calciatore della Roma.

20:45 - Il Milan è sempre più vicino a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la sensazione è che si possa chiudere entro la prossime 48 ore o al massimo lunedì. I rossoneri potrebbero inserire l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League per un’operazione da circa 23 milioni.

