Calciomercato, ufficiale: arriva Danjuma in prestito dal Villarreal (VIDEO)

Mentre si rincorrono le indiscrezioni di un possibile addio di Nicolò Zaniolo alla Roma già in questa sessione invernale di mercato e di un interesse del Tottenham per il 22 giallorosso, il club inglese si rinforza nel reparto offensivo. È ufficiale, come fa sapere il Tottenham con un video su Twitter, l'arrivo di Arnaut Danjuma, attaccante classe '97, in prestito dal Villarreal.

Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023