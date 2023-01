FOCOLARI: "Lo Zaniolo di oggi non serve a nessuno" - BALZANI: "Pinto e il giocatore si sono dimostrati immaturi nel loro ruolo"

Tema Nicolò Zaniolo, al centro del mercato, anche lungo lo frequenze radiofoniche che si occupano delle vicende giallorosse. Per Furio Focolari "lo Zaniolo di oggi non serve a nessuno". "Se fossi la Roma lo venderei all'estero senza rinforzare una diretta concorrente", dice Roberto Pruzzo. Francesco Balzani, invece, analizza la situazione: "Sia Zaniolo che Pinto si sono dimostrati entrambi immaturi nel loro ruolo, uno in campo l’altro nella gestione del caso. Questa situazione se fosse stata gestita in un altro modo non si sarebbe venuta a creare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Lo Zaniolo di oggi non serve a nessuno: nel Milan che sta messo così male non risolve nulla, dovrebbe andare in un'altra squadra. Al momento non darebbe una mano ai rossoneri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ha potenzialità e al Milan potrebbe giocare al posto di Messias. Se fossi la Roma lo venderei all'estero senza rinforzare una diretta concorrente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Rispetto alla partita d'andata la Roma ha Dybala e, se vogliamo, anche Abraham in più. Se Zalewski dovesse giocare a destra, mi aspetterei più El Shaarawy che Spinazzola a sinistra (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Peggio di così è difficile fare, Zaniolo può provare a dare una mano al Milan. La sconfitta di ieri può favorire una trattativa che comunque rimane complicata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Al girone d'andata della Roma do 7 mentre alla Lazio 7,5: a parità di punti, la squadra di Sarri esprime un calcio sensibilmente migliore (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sia Zaniolo che Pinto si sono dimostrati entrambi immaturi nel loro ruolo, uno in campo l’altro nella gestione del caso. Questa situazione se fosse stata gestita in un altro modo non si sarebbe venuta a creare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)