Domani il Ludogorets, Mourinho: "Non vogliamo andare in Conference". Accolto il ricorso per Zaniolo, probabile la convocazione. Si lavora al rinnovo di Dybala

La Roma è pronta ad affrontare una nuova battaglia europea. Domani alle ore 21 i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico (nuovamente sold out) il Ludogorets nella sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Gli uomini di José Mourinho hanno un solo risultato, ovvero la vittoria e lo stesso Special One, affiancato in conferenza stampa da El Shaarawy, ha sottolineato la voglia e la necessità di portare a casa questi 3 punti per agguantare i playoff, evitando così la retrocessione in Conference League.

Sarà disponibile anche Nicolò Zaniolo per questa partita, infatti la UEFA ha accolto il ricorso della Roma e ha ridotto le giornate di squalifica per il numero 22. Il calciatore, però, è in dubbio a causa della forte contusione rimediata contro l'Hellas Verona.

Intanto la società giallorossa è al lavoro per il rinnovo di Paulo Dybala fino al 2026, con la conseguente eliminazione della clausola rescissoria.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

IL TEMPO - FRIEDKIN SPENDE ALTRI 92 MILIONI

DYBALA: PARTI AL LAVORO PER IL RINNOVO. SI PUNTA AD ELIMINARE LA CLAUSOLA

EUROPA LEAGUE, VERSO IL PLAYOFF CON LE TERZE DELLA CHAMPIONS: AJAX, LEVERKUSEN, BARCELLONA, SPORTING E SIVIGLIA POSSIBILI AVVERSARIE

ZANIOLO: RICORSO ACCOLTO DALL’UEFA. MA RESTA IN FORTE DUBBIO PER IL LUDOGORETS

“SEI SEMPRE TU…”: MOURINHO RITROVA ORSATO DOPO LE POLEMICHE DI JUVE-ROMA. 5 DERBY ARBITRATI: NESSUNA VITTORIA DEI GIALLOROSSI

AS ROMA, IL NUOVO BOND A UN TASSO DI INTERESSE SUPERIORE RISPETTO AL PRECEDENTE: 6,04%

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: “NON VOGLIAMO ANDARE IN CONFERENCE, GIOCANO ABRAHAM ED EL SHAARAWY. GIUSTIZIA FATTA SU ZANIOLO, CONDIZIONI DA VALUTARE” – EL SHAARAWY: “RUOLO? NESSUN PROBLEMA AD ADATTARMI” (FOTO E VIDEO)

EL SHAARAWY: “SETTIMANA CHIAVE, SERVE DETERMINAZIONE. GOL COL VERONA IMPORTANTE PER LA FIDUCIA”

MOURINHO: “I SOLD OUT SONO UNA VITTORIA DELLA SOCIETÀ. TAHIROVIC IL PROSSIMO A ESORDIRE” (VIDEO)

TRIGORIA, RIFINITURA PRE-LUDOGORETS: TORELLO E PARTITINA. IN CAMPO ANCHE ZANIOLO (FOTO E VIDEO)

ROMA-LUDOGORETS, C’È OTTIMISMO PER ZANIOLO: PROBABILE LA CONVOCAZIONE PER LA SFIDA DI DOMANI

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24