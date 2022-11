Roma-Ludogorets, c'è ottimismo per Zaniolo: probabile la convocazione per la sfida di domani

Dopo aver iniziato in palestra, Nicolò Zaniolo ha lavorato poi in campo nella rifinitura odierna alla vigilia di Roma-Ludogorets. Il classe '99, uscito acciaccato dalla sfida di Verona, ha avvertito meno dolore e c'è dunque ottimismo per la gara di domani: aumentano infatti le chance di vederlo tra i convocati.

