Trigoria, rifinitura pre-Ludogorets: torello e partitina. In campo anche Zaniolo (FOTO E VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Dopo la conferenza stampa di José Mourinho e Stephan El Shaarawy, la Roma svolge la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria alla vigilia della sfida, decisiva per il secondo posto nel girone di Europa League ed in scena domani sera all'Olimpico, contro il Ludogorets.

16:20 - Anche Nicolò Zaniolo scende in campo per la rifinitura.

16:12 - Scendono in campo anche i titolari reduci dalla partita di Verona, che avevano iniziato la seduta in palestra.

16:05 - I calciatori che hanno giocato con il Verona nell'ultimo turno di campionato effettuano lavoro in palestra, mentre chi è subentrato o non ha giocato è in campo: il programma prevede attivazione, torello e partitina. Lo espone alla squadra in campo il preparatore atletico giallorosso Stefano Rapetti che si è raccomandato: "35 minuti di lavoro, fatti bene".