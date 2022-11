EL SHAARAWY: "Settimana chiave, servono voglia e determinazione. Gol col Verona importante per la fiducia"

SKY SPORT - Tra i protagonisti della vittoria per 3-1 sul Verona in campionato, oggi Stephan El Shaarawy ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Ludogorets di Europa League ed è anche intervenuto ai microfoni del canale televisivo. Le dichiarazioni dell'esterno giallorosso:

Domani partenza da titolare…

"Sarà decisiva, per me la duecentesima, un traguardo importante. Ma sarà fondamentale vincere. È una settimana chiave. Servono voglia e determinazione".

A Helsinki aveva segnato…

"Il cinquantesimo, ma me l'hanno tolto. Poi l'ho fatto a Verona. Ma non sono un punto di arrivo, ma di stimolo".

A Verona un gol alla Totti?

"Sì, me l'hanno detto. È stato un bel gol, ci ha permesso di respirare di più. Mi è servito molto per la fiducia".

Che momento è quello attuale? Ha compiuto 30 anni da poco…

"Molto positivo, è stata una bella settimana. Ho una buona forma fisica. Poi il gol aiuta. Più giochi più stai meglio".

Sul ruolo…

"È un ruolo che ho già fatto in passato, con Conte in Nazionale. Parto più indietro ma è a tutta fascia, la conosco bene. La cosa non mi preoccupa. Cerco di fare il mio, dove mi mettono gioco".