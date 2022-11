Trigoria: a breve la conferenza stampa di Mourinho ed El Shaarawy

Dopo la vittoria in campionato in trasferta contro il Verona, la Roma ospita il Ludogorets nella sfida decisiva per il secondo posto nel girone di Europa League. Alla vigilia della gara, in scena domani sera all'Olimpico, il tecnico giallorosso José Mourinho interverrà alle 14.00 in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Al suo fianco ci sarà Stephan El Shaarawy, tra i protagonisti del successo contro il Verona. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.