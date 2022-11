Europa League, verso il playoff con le terze della Champions: Ajax, Leverkusen, Barcellona, Sporting e Siviglia possibili avversarie

La sfida decisiva di giovedì tra Roma e Ludogorets assegnerà il secondo ultimo posto rimanente nel girone C già matematicamente vinto dal Betis. Gli spagnoli partono da un vantaggio di 6 punti sulle avversarie, con i bulgari che avranno il vantaggio del doppio risultato: in caso di parità, e di conseguente arrivo a pari punti, saranno gli uomini di Gencev a festeggiare grazie alla vittoria dell'andata. Roma o Ludogorets saranno comunque obbligate a passare per il turno di playoff, contro le terze che scendono dalla Champions League, prima di poter timbrare la partecipazione agli ottavi di Europa League.

Il sorteggio è fissato per il 7 novembre 2022, alle ore 13. C'è ancora la possibilità, in attesa dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions, che scendano sia il Milan che la Juventus. Tra i paletti del sorteggio, però, in questo turno c'è ancora quello di non poter incontrare squadre della stessa nazione.

ECCO CHI SCENDE DALLA CHAMPIONS LEAGUE:

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcellona

Sporting CP

Siviglia

LE ALTRE POSSIBILI AVVERSARIE:

Salisburgo (in ballottaggio col Milan, che non potrà comunque essere affrontata in questo turno di Europa League)

Lipsia/Shakhtar

M. Haifa (in ballottaggio con la Juventus, che non potrà comunque essere affrontata in questo turno di Europa League)

