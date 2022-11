As Roma, il nuovo bond a un tasso di interesse superiore rispetto al precedente: 6,04%

L'ultima opera dei proprietari della Roma vede l'estinzione del precedente bond, da 275 milioni, per emetterne un altro stavolta del valore di 175. L'estinzione anticipata è stata coperta in buona parte, per 92 milioni, proprio dai Friedkin e altri dettagli vengono svelati sul nuovo bond che avrà scadenza ottobre 2027: tasso di interesse al 6,04%. Superiore rispetto al precedente (5,125%) e questo è riconducibile alla situazione economica attuale.

