MOURINHO: "I sold out sono una vittoria della società. Tahirovic il prossimo a esordire"

SKY SPORT - Al termine della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Ludogorets, l'allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della pay tv.

Come va gestita la partita di domani con un solo risultato a disposizione?

"Magari è più facile. Se hai due risultati a volte vuoi vincere, ma sai che basta il pari, e si creano contraddizioni nel tuo gioco. Noi invece dobbiamo pensare solo a vincere. Con i rischi dell'altra squadra. Sappiamo cosa ci aspetta, sarà divertente per noi e per i tifosi".

Il ricorso di Zaniolo è andato a buon fine, cosa ha pensato?

"Giustizia, ho pensato a questo. La Uefa è la Uefa, loro hanno il potere della giustizia. I tre turni di stop non mi erano piaciuti, il ricorso accolto mi rende contento. È giusto per Nicolò, e giusto per la Uefa. Al di là di questo, c'è anche il lato sportivo. Nicolò ci può dare una mano in una partita decisiva".

Zalewski è il terzo U21 più utilizzato in A, Volpato è già stato decisivo…

"Una cosa è lanciare sporadicamente un giovane per solo cinque minuti ogni mese. Questo aiuta il processo, ma quello che ha più significato è prepararlo per il salto, è successo con lui, con Bove, con Volpato. Il prossimo sarà Tahirovic".

Quattordicesimo sold out col Ludogorets, poi quello con la Lazio…

"E' una grandissima vittoria della società. È straordinaria. Si tratta di competizioni diverse. È il modo della famiglia romanista di stare insieme. Ovviamente sono molto contento".