PRUZZO: "Passare il turno e pareggiare il derby sarebbe perfetto" - TREVISANI: "Domani non toglierei Abraham dalla formazione"

Dopo la vittoria di Verona, per la Roma ora si apre il capitolo decisivo dell'Europa League: domani all'Olimpico c'è in palio il passaggio del turno contro il Ludogorets. "Se riuscisse a passare il turno e pareggiare il derby sarebbe perfetto" l'opinione di Roberto Pruzzo. Per Stefano Agresti: "E' una partita complicata, ma se la Roma gioca da Roma non può perdere contro il Ludogorets in casa". Riccardo Trevisani non ha dubbi sull'attaccante da scegliere per domani: "Di sicuro non toglierei Abraham per tutta una serie di motivi".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho nella gestione degli uomini non ha rivali. La Roma ora deve stringere i denti. Sono momenti delicati, nonostante la vittoria a Verona. Abraham ha bisogno di far gol per trovare se stesso. Se riuscisse a passare il turno e pareggiare il derby sarebbe perfetto. Ad Abraham l'assenza di Dybala mette una pressione che non riesce a gestire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è stanca, è chiaro che è superiore al Ludogorets ma la partita non è scontata, la devi giocare. Quello che Abraham ha fatto a Verona è clamoroso. Un giocatore di Serie A non può sbagliare un gol del genere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Domani devi dare tutto nonostante il retro pensiero al derby. E' una partita complicata, ma se la Roma gioca da Roma non può perdere contro il Ludogorets in casa. Il problema di Abraham è più mentale che fisico, non riesce a giocare con serenità. Nel gol segnato da Zaniolo a Verona commette un errore pazzesco (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Nonostante il girone che hanno fatto, io mi prenderei lo Shakhtar ai playoff di Europa League (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'Europa League si gioca in un giorno particolare, prima di partite importanti o dopo risultati poco soddisfacenti. Roma e Lazio giocheranno anche per il derby e non sarà facile. Abraham è un attaccante che sta attraversando un momento difficile, non lo discuto per le qualità che ha, serve pazienza (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Al di là dei gol, la Roma gioca meglio con Abraham che con Belotti perché fa anche quel lavoro di rifinitura che ad altri non riesce (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nella logica di quello che ha detto la partita di Verona, Volpato ed El Shaarawy accompagneranno Abraham in avanti. Di sicuro non toglierei l'attaccante inglese per tutta una serie di motivi (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per la prima volta dai tempi della gestione Sensi, tu hai una proprietà che stacca l'assegno per coprire l'indebitamento. Al di là di quello che succederà sul mercato, significa che hai una proprietà solidissima: solo la Juventus riesce a fare lo stesso in Serie A. Abraham? Va recuperato, deve sbloccarsi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)