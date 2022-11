"Sei sempre tu...": Mourinho ritrova Orsato dopo le polemiche di Juve-Roma. 5 derby arbitrati: nessuna vittoria dei giallorossi

Alla fine la scelta è ricaduta sull'esperienza: a dirigere Roma-Lazio ci sarà il 47enne, tra 3 settimane, Daniele Orsato. Arbitro da quasi 30 anni, dal 1993, il direttore di gara vicentino ha accumulato 36 precedenti con la Roma con un bilancio di 13 vittorie, 11 sconfitte e 12 pareggi. Ma sono 3 partite che i giallorossi, quando incontrano Orsato, escono dal campo decisamente insoddisfatti: 1-0 della Juventus nell'ultimo precedente della scorsa stagione, col caso del gol annullato per assegnare il rigore poi sbagliato da Veretout, il 2-0 nell'annata 2020/21 sempre in casa dei bianconeri e, nello stesso anno, il derby perso 3-0 con la Lazio. L'ultima vittoria della Roma con il fischietto di Schio è ormai datata 2 anni fa: 2-0 alla Fiorentina ad inizio novembre del 2020. 5 i derby della capitale arbitrati da Orsato in carriera con uno score decisamente poco fortunato per la Roma: 3 vittorie dei biancocelesti, compresa la finale di Coppa Italia del 2013, e due pareggi.

Per la Lazio, nel complesso, 19 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte nei 45 precedenti in carriera. Il più recente è il 4-0 in casa della Cremonese a settembre, la curiosità è che la Lazio non pareggia una partita con Orsato arbitro da più di 3 anni, con 11 precedenti in mezzo, quando la trasferta di Bologna si concluse sul 2-2.

Capitolo a parte, invece, merita la storia di Orsato e Mourinho, non proprio scolpita nella simpatia. Tra espulsioni, la prima datata 2009 quando allenava l'Inter, nuovi incontri in Champions ("Ho una storia lunga con Orsato che risale a quando allenavo in Italia. Non voglio parlare di lui" disse dopo una discussa direzione arbitrale in Maribor-Chelsea nel 2014), e quel "Sei sempre tu…" che l'allenatore della Roma rivolse al direttore di gara durante l'ultimo Juventus-Roma. Quello in cui, spiegò Mourinho a fine partita, "il quarto uomo mi ha comunicato che non esiste la regola del vantaggio su un rigore". "No comment", aggiunse. Forse è meglio.

