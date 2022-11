Continua la tournée in Giappone, domani l'amichevole con il Nagoya Grampus. Mondiale: Rui Patricio in panchina, Vina in campo dal 79'

La tournée in Giappone continua. La Roma si è allenata al National Stadium di Tokyo alla vigilia dell'amichevole contro il Nagoya Grampus e a presentare la sfida ci hanno pensato José Mourinho e Nemanja Matic, intervenuti in conferenza stampa.

Anche Tammy Abraham, Cristian Volpato, Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul loro momento personale e sul percorso della squadra. Tiago Pinto, invece, si è soffermato sul mercato.

Questione Mondiale in Qatar: nella giornata di oggi sono scese in campo sia l'Uruguay di Vina sia il Portogallo di Rui Patricio. Il terzino sinistro della Roma è entrato al 79' della sfida contro la Corea del Sud (terminata 0-0), mentre il portiere giallorosso ha assistito alla vittoria dei suoi compagni per 3-2 contro il Ghana dalla panchina.

