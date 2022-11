Juve avanti per Karsdorp. Ma la Roma dice no al prestito

Occhio al fattore K per mettere le ali alla Signora. Dopo Filip Kostic, la Juventus potrebbe raddoppiare portando a Torino un altro laterale di grande corsa per garantire a Massimiliano Allegri un’alternativa a Cuadrado. Così i bianconeri potrebbero approfittare della rottura tra la Roma e Rick Karsdorp. (...) I giallorossi sperano in qualche offerta dall’estero, ma se non arrivasse dovrebbero accontentarsi di darlo in Italian: il club dei Friedkin, comunque, vuole solo cedere l’olandese, direttamente o con un prestito con obbligo non condizionato. La Juventus, invece, punta a un prestito con diritto di riscatto. I dubbi di Allegri su Karsdorp però riguardano il carattere e le ambizioni del ragazzo. (...) Agli agenti del ragazzo non dispiacerebbe la risoluzione consensuale del rapporto, che permetterebbe di andare a trattare in modo indipendente: in questo caso la Juventus potrebbe scritturarlo a zero senza bisogno di accordarsi con la Roma. Ma anche in questo caso il club di Trigoria al momento dice no.

(gasport)