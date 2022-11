Tournèe Giappone, Abraham: "Non sono ansioso di tornare a giocare. Devo crescere e migliorare". Volpato: "Voglio lavorare duro in questo periodo”

Insieme al gm Tiago Pinto, presenti al Foreigner Correspondents’ Club of Japan anche Tammy Abraham e Cristian Volpato. Le loro parole:

L'INTERVENTO DI ABRAHAM

Sulla ripresa del campionato ed il Mondiale.

“Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio. Mi sarebbe piaciuto essere lì ma è qualcosa che mi ha fatto crescere come calciatore e persona. Sono ancora giovane. Mi ha fatto tornare con i piedi per terra e mi sono detto: ‘Ho ancora tanto da fare’. Spero di andare al prossimo”.

L'INTERVENTO DI VOLPATO

"Ringrazio il Giappone per il benvenuto che ci ha dato. Le persone sono fantastiche"

Parli meglio inglese o romano?

"Entrambi"

Sulla seconda parte di stagione.

"Voglio lavorare duro in questo periodo ed allenarmi per tornare al massimo a gennaio."

Sulla decisione di non accettare la chiamata dell'Australia

"Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare la Coppa del Mondo, ma non in questo momento. Poi come sai sono per metà italiano e mi sento più italiano"

Perchè hai scelto l'Italia?

"Per il calcio. Giocavo in Australia e l'opzione era restare in seconda divisione o provare in Italia."

Chi è il giocatore a cui ti ispiri? Ti farebbe piacere essere chiamato il nuovo Totti?

"No, non mi farebbe piacere. Il mio calciatore preferito è sempre stato Maradona"