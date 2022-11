Tournèe Giappone, Tiago Pinto: "Trattare con Mourinho è stato facile. Mercato? Teniamo in considerazione l'opinione del mister, ma anche del FPF"

Con la Roma impegnata nella tournèe giapponese, il gm del club, Tiago Pinto, è intervenuto al Foreigner Correspondents’ Club of Japan. Le sue parole: "Buon pomeriggio a tutti. Come prima cosa congratulazioni per la vittoria contro la Germania della scorsa notte. Come seconda: le persone qui sono state fantastiche con noi, nonostante sia solo la seconda volta che la Roma viene qui. Ieri abbiamo vissuto una bella giornata alla Roma House. Credo che i nostri giocatori potranno confermarlo: i tifosi giapponesi sono stati fantastici con noi. Ovviamente, rispetto a me, sono più importanti i due giocatori che ho vicino in questo momento (Abraham e Volpato, ndr). Li abbiamo scelti entrambi perché rappresentano al meglio la nostra strategia: Tammy per me è un giocatore fantastico, sarà uno dei migliori al mondo presto, non ho dubbi. La Roma necessita di giocatori di questo tipo. Poi c'è Cristian, che è parte del processo di crescita del club e rappresenta al meglio il ruolo della nostra academy: negli ultimi 20 mesi hanno debuttato dalla Primavera 14 giocatori. Cristian è ora un giocatore stabile in prima squadra. Sono due giocatori che rappresentano la nostra strategia. Siamo molto felici di essere in Giappone, un passo importante anche per la crescita del brand".

Sulla trattative più importanti ed il progetto.

Sui Friedkin.

Sulla squadra femminile, dove milita una giocatrice nipponica.

Abbiamo una giocatrice giapponese in squadra, la squadra sta crescendo moltissimo. Lei è una delle nostre migliori giocatrici. Il calcio femminile sta crescendo tantissimo in Italia e la ROma ha un ruolo importante. Vogliamo lottare per la vetta e per la Champions.

Sul mercato.

Tu Abraham e Volpato (lì presenti, ndr).

Sulla tournée.

