Il Portogallo è pronto a esordire nel Mondiale nel match contro il Ghana in programma alle 17. Per la seconda partita di giornata del Girone H dopo quella finita 0-0 tra Uruguay e Corea del Sud, il commissario tecnico lusitano Fernando Santos ha scelto di non affidare la porta della nazionale all'estremo difensore della Roma, Rui Patricio. Tra i pali, infatti, ci sarà il numero uno del Porto, Diogo Costa.