Calciomercato Roma: occhi sul 2003 del Benfica Semedo, contratto in scadenza a giugno. Anche Milan e Juventus interessate

Tiago Pinto pensa al futuro. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma avrebbe messo nel mirino Luis Semedo del Benfica. L'attaccante diciannovenne sta dimostrando tutte le sue qualità nel settore giovanile portoghese, tanto da aver segnato 9 gol in 14 presenze. La società lusitana è al lavoro per blindarlo, ma la sua situazione contrattuale non aiuta, infatti va in scadenza a giugno e già da gennaio potrebbe accordarsi con un nuovo club. Il classe 2003 ha lo stesso agente di Nemanja Matic e questo potrebbe giocare a favore della Roma. Su di lui c'è anche il Milan, ma occhio alla Juventus.

(calciomercato.it)

