Calciomercato Roma, ag. Siebert: "Mourinho uno dei migliori allenatori della storia, i giallorossi sono un grande club"

CALCIOMERCATO.IT - Il sito specializzato nei trasferimenti ha intervistato Alexis Portselis, agente di Jamil Siebert, calciatore accostato alla Roma dai media tedeschi. Siebert è un difensore centrale tedesco classe 2002 che gioca nel Viktoria Colonia, squadra che milita nella terza serie teutonica, in prestito dal Fortuna Dusseldorf ed è nel giro della Nazionale Under 20.

Queste le parole del suo procuratore:

“Circa un anno e mezzo fa lo voleva il Milan, da allora i club italiani hanno iniziato a seguirlo. Per le sue caratteristiche si adatta molto bene alla Serie A: è un giocatore veloce, potente, forte atleticamente e bravo a difendere. Sono tutte qualità che lo rendono interessante per la Serie A e per l’Italia in generale. La Roma? Ogni giovane calciatore ha dei sogni e dei desideri. José Mourinho è uno dei migliori allenatori nella storia del calcio, Roma è una città bellissima e la Roma è un grande club con una storia enorme e tifosi fantastici".

