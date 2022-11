AGRESTI: "Mourinho cerca sempre motivazioni per spiegare gli insuccessi delle sue squadre" - BALZANI: "In due anni non ho capito la linea di mercato della Roma"

Con la Roma in tournée in Giappone durante la sosta per il Mondiale in Qatar, lungo le frequenze radiofoniche c'è spazio anche per analizzare le parole di Mourinho in conferenza stampa. "Mourinho cerca sempre motivazioni per spiegare gli insuccessi delle sue squadre", dice Stefano Agresti. "È vero che mancano i soldi ma quello che mi preoccupa è che manchino le idee", aggiunge Francesco Balzani.

"Che significa che la Roma non ha la forza? Non ha i soldi? Non ha un buon direttore sportivo? Non lo so", si chiede invece Tony Damascelli.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mourinho ormai bisogna interpretarlo e la trovo ridicola come cosa. La Roma ha tre giocatori che provengono dalla Premier: Matic, Abraham e Wijnaldum prima. Io tutto quello che fa Mourinho a volte lo trovo imbarazzante: il caso Karsdorp è una svalutazione di capitale e un insieme di cose che vanno contro la Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho da una parte si lamenta e poi fa quello che deve fare. Che significa che la Roma non ha la forza? Non ha i soldi? Non ha un buon direttore sportivo? Non lo so (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Frattesi a gennaio la Roma non se lo può permettere, per il Fair Play finanziario di cui Tiago Pinto parla ancora nell'ultima conferenza stampa (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho cerca sempre motivazioni per spiegare gli insuccessi delle sue squadre. La Roma ha preso Wijnaldum, Matic, Dybala. Ha preso giocatori importanti. L’allenatore può essere importante ma se non hai giocatori non vai da nessuna parte. Però se Mourinho dice che gli allenatori sono tutti uguali, allora perché alcuni guadagnano così tanto? Evidentemente lui è un valore aggiunto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È vero che mancano i soldi ma quello che mi preoccupa è che manchino le idee. In due anni dei Friedkin e di Pinto non ho capito quale sia l'idea, la linea di mercato della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho come abbiamo visto anche dalla conferenza di stanotte in Giappone ormai si fa le domande e si risponde da solo, quello che lui pensa dell’attuale situazione ormai lo sappiamo tutti ed è palese. Lo Xhaka visto con l’Arsenal e con la nazionale è un giocatore molto forte con grande visione di gioco e buonissimi piedi, è un grande rimpianto non vederlo con la Roma soprattutto vedendo il nostro attuale centrocampo, la responsabilità del suo non arrivo va esclusivamente divisa tra la società e Pinto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)