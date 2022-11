Tournée Giappone, PELLEGRINI: "Vogliamo dimostrare che la squadra sta crescendo" - SPINAZZOLA: "Qui anche per trasmettere il fascino della Roma"

Nel corso di un evento per rafforzare la collaborazione con la maison di moda italiana FENDI durante la tournée in Giappone, dove la Roma resterà fino al 29 novembre, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Super World Soccer: "È passato poco tempo da quando sono arrivato e sono molto impegnato, ma la mia impressione del Giappone è meravigliosa. Non ho molto tempo per visitare la città in questo momento, quindi voglio assolutamente tornare in Giappone".

In vista delle amichevoli con Nagoya Grampus e Yokohama F-Marinos il centrocampista ha aggiunto: "Voglio far divertire i tifosi giapponesi e voglio dimostrare che la Roma possa vincere queste due partite - le parole riportate dal sito nipponico -. Il campionato è stato sospeso per un po', ma vogliamo dimostrare che stiamo crescendo come squadra". "Voglio assolutamente mostrare le mie qualità per far divertire i tifosi giapponesi", ha concluso.

Oltre a Pellegrini, anche Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine dell'evento: "Il Giappone è meraviglioso. Non ho molto tempo per visitarlo, ma sono sorpreso di quanto siano meravigliosi ed educati i giapponesi. Finora non ho avuto molto tempo, ma Tokyo è fantastica. Non ho molto tempo per visitare la città, ma voglio sperimentare quante più cose possibili. Voglio trasmettere il fascino della Roma non solo ai tifosi giapponesi ma anche a quelli di tutto il mondo, giocando divertendosi".

