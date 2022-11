As Roma: con il viaggio in Giappone rafforzata la collaborazione con Fendi (COMUNICATO)

A pochi mesi dall’inizio della storica partnership tra la Roma e l’iconica maison di moda italiana FENDI, i due brand hanno scelto il Giappone come punto di partenza per il rafforzamento di una collaborazione determinata a incrementare la propria presenza all’estero.

La partecipazione all’EUROJAPAN CUP ha permesso alla squadra guidata da Mourinho di volare a Tokyo il 22 novembre, per poi affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre tre giorni dopo la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. Fendi non solo accompagnerà la delegazione grazie al guardaroba ufficiale fornito a inizio stagione, ma aprirà ai giallorossi le porte della propria boutique a Ginza, nel centro di Tokyo, per un evento dove si incontreranno le radici romane delle due aziende con il caratteristico fascino contemporaneo della capitale giapponese. La presenza della squadra in Giappone sancirà, dunque, il connubio tra AS Roma e FENDI, presente da oltre 50 anni nel territorio nipponico, in un contesto internazionale grazie ad alcune attività ad hoc che verranno svolte a Tokyo nel corso del Tour.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO