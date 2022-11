Addio Giappone, la Roma va in vacanza: il ritorno a Trigoria tra il 9 e l'11 dicembre. Aston Villa interessato ad Abraham

La settimana in tournée in Giappone si è conclusa e la Roma è tornata in Italia in mattinata. I calciatori giallorossi avranno a disposizione più di una settimana di vacanza e si rincontreranno a Trigoria tra il 9 e l'11 dicembre per poi ripartire in Portogallo.

Per quanto riguarda il calciomercato, Tiago Pinto ha messo gli occhi su Pavlovic, difensore centrale mancino del Salisburgo. Abraham invece non è più così intoccabile e in estate potrebbe partire e fare ritorno in Premier League: su di lui è forte l'interesse dell'Aston Villa.

LA REPUBBLICA - MOURINHO CONTRO PINTO. UN CLUB, DUE ANIMA E I SOLDI (CHE MANCANO)

CORSERA - ZANIOLO SHOW IN GIAPPONE: L’UNICA NOTA POSITIVA NELL’ULTIMO TEST IN GIAPPONE

CORSPORT - DELUSIONE TAHIROVIC: DOMANI ESAMI

LA ROMA È TORNATA IN ITALIA: ORA QUALCHE GIORNO DI VACANZA, POI IL RIENTRO A TRIGORIA TRA IL 9 E L’11 NOVEMBRE

IN THE BOX - IL SUSHI, MOURINHO, GUARDIOLA E I GUARDONI

COPPA ITALIA FEMMINILE, AREZZO-ROMA 0-3: DOMINIO GIALLOROSSO. ORA SFIDA AL COMO

CALCIOMERCATO ROMA: PIACE PAVLOVIC. NEL 2019 NON SUPERÒ LE VISITE MEDICHE CON LA LAZIO

BIGLIETTI: IN VENDITA TRE NUOVI PACK DA DUE PARTITE CIASCUNO A PARTIRE DA 69 EURO. SONO COMPRESI I BIG MATCH CON JUVENTUS, MILAN E INTER (COMUNICATI)

CALCIOMERCATO ROMA: ABRAHAM NON È PIÙ INCEDIBILE, L’ASTON VILLA CI PENSA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

