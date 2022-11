Zaniolo show in Giappone: l’unica nota positiva nell’ultimo test della Roma

Un gol realizzato, un altro paio sbagliati ma almeno la sensazione di aver dato una scossa alla Roma. È Zaniolo l’uomo in copertina dopo il pareggio 3-3 contro lo Yokohama J. Marinos che ha chiuso la tournée giapponese della Roma. Salvata la faccia, è rimasta comunque l’impressione di un doppio impegno di cui Mourinho e i calciatori avrebbero volentieri fatto a meno.

Il numero 22 è ancora in attesa di incontrare la società per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, e nel frattempo si propone come una delle poche certezze di Mourinho nel reparto offensivo. Abraham, infatti, ha confermato di avere smarrito il feeling con la porta avversaria, Belotti non si è visto in campo perché è reduce da un fastidio muscolare, così come Pellegrini che ha approfittato della trasferta per lavorare; Shomurodov quasi sicuramente sarà ceduto. Solbakken si aggregherà alla squadra dal 1 gennaio mentre Dybala è in Qatar con l’Argentina. In questa situazione, una parziale consolazione arriva dai giovani, che hanno trovato parecchio spazio in Giappone. I tifosi, comunque, sono perplessi.

