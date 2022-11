Calciomercato Roma: Abraham non è più incedibile, l'Aston Villa ci pensa

Il futuro di Tammy Abraham è ancora tutto da scrivere. Il centravanti inglese ha disputato una prima parte di stagione ampiamente sottotono (4 gol in 21 partite) e José Mourinho si aspetta un cambio di marcia dopo la sosta. Il venticinquenne non è più intoccabile e potrebbe finire sul mercato: il Chelsea ha la possibilità di riportarlo alla base per una somma pari a 80 milioni di euro, ma al momento appare complicato che i Blues possano esercitare la clausola. Secondo quanto riportato dal sito, l'Aston Villa è molto interessato al calciatore e potrebbe pensare seriamente a lui in estate.

(calciomercato.com)

