Biglietti: in vendita tre nuovi pack da due partite ciascuno a partire da 69 euro. Sono compresi i big match con Juventus, Milan e Inter (COMUNICATO)

Nuova iniziativa della Roma per quanto riguarda le partite casalinghe di campionato. Come annunciato dalla società giallorossa sul proprio sito, sono in vendita dalle 15 di oggi tre nuovi pack da due partite ciascuno a partire da 69 euro: il primo riguarda i match con Juventus e Sassuolo, il secondo con Udinese e Milan e il terzo con Inter e Salernitana. Questa la nota ufficiale del club: "Si parte da 69 euro, per assicurarsi il posto in almeno uno dei big match che saranno in programma all’Olimpico contro Juventus, Milan e Inter.

Dalle 15 di martedì 29 novembre sarà possibile acquistare tre pack validi per sei partite della Roma del girone di ritorno di Serie A (due gare per pacchetto).

La prima coppia di match acquistabile è per gli appuntamenti contro Juventus e Sassuolo, rispettivamente in calendario il 5 (ore 20.45) e il 12 marzo (ore 18).

La seconda doppia offerta è dedicata alle sfide contro Udinese e Milan, fissate indicativamente il 16 e il 30 aprile (la Lega Serie A definirà data e orario prossimamente).

Il terzo pack sarà valido nel mese di maggio, tra i giorni 7 e 21 (anche qui da confermare giorno e calcio d’inizio), per le gare contro Inter e Salernitana.

In ciascuna delle tre offerte, dunque, sarà possibile comprare un ingresso per le partite di cartello contro bianconeri, rossoneri e nerazzurri.

Inoltre, nei pack saranno disponibili per l'acquisto anche i biglietti per la Tribuna 1927 con hospitality

Si tratta di un’offerta vantaggiosa per i tifosi giallorossi, rispetto ai costi di un singolo biglietto.

Oltre che con i metodi tradizionali di pagamento, si potrà acquistare anche tramite Klarna, il servizio che permette di pagare i biglietti in 3 rate senza interessi e commissioni (è possibile approfittarne per ogni partita della Roma)".

(asroma.com)

