FELICI: "Serve un nuovo portiere" - DI CARLO: "Zalewski deve trovare il suo ruolo, altrimenti si rischia un Florenzi bis"

Terminata la tournée in Giappone, lungo le frequenze radiofoniche romane è tempo di fare un bilancio sia sul percorso della Roma in campionato sia nelle due amichevoli disputate nel paese asiatico. "Bisogna acquistare un nuovo portiere", commenta Antonio Felici. Andrea Di Carlo si sofferma su Zalewski: "Deve trovare il suo ruolo, altrimenti si rischia un Florenzi bis".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Abraham oggi è impresentabile. Se starà ancora in queste condizioni non credo potrà giocare a gennaio. In ogni ruolo c'è da mettere le mani sul mercato, anche sul portiere (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha un problema anche nel ruolo del portiere, Rui Patricio già non convince pienamente e dietro di lui c’è Svilar che abbiamo visto quello che ha combinato in quelle poche occasioni dove lo abbiamo visto giocare quindi magari non a gennaio ma a giugno bisogna intervenire anche lì (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ci si aspettava un salto di qualità nelle ultime tre partite, ma non c’è stato. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, tolto il Napoli che sta facendo un campionato super, la Roma sarebbe in lotta per lo scudetto. Dal punto di vista sportivo Mourinho è ossessionato solo dalla vittoria, mentre Pinto lo è dal rapporto con la UEFA, quindi non ci sarà mai sintonia su questo aspetto (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Avverto una pesantezza eccessiva nei confronti della Roma: sembra che la stagione sia finita e sia stato tutto un fallimento. I risultati delle amichevoli sono inutili e anche quando si vince sono sempre dannosi (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Volpato ha nelle caratteristiche l’uno contro uno, ha le movenze di un potenziale grande giocatore. Zalewski deve trovare il suo ruolo, altrimenti si rischia un Florenzi bis (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Temo da morire il doppio confronto con il Salisburgo (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)