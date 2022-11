Delusione Tahirovic: domani esami

Nessuno della panchina è riuscito a consolare Benjamin Tahirovic, sostituito per infortunio alla mezz'ora del match contro lo Yokohama Marines. Mourinho ieri lo ha schierato nuovamente titolare dopo la buona prova nel primo match amichevole in Giappone. Anche nei primi trenta minuti non aveva affatto sfigurato. Poi invece di colpo quel fastidio al flessore della coscia destra che lo ha costretto a stendersi a terra e a chiedere il cambio.

Domani Tahirovic sarà a Trigoria per sottoporsi agli accertamenti: lui spera di essersi fermato in tempo e quindi aver evitato la lesione. Per poter trascorrere dodici giorni di vacanza con serenità ma soprattutto poter partire con la squadra per il ritiro in Portogallo il prossimo 15 dicembre e giocarsi tutte le sue carte con Mou.

(Corsport)