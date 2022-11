Calciomercato Roma: piace Pavlovic. Nel 2019 non superò le visite mediche con la Lazio

Strahinja Pavlovic sta disputando un ottimo Mondiale con la sua Serbia e molti top club hanno manifestato il loro interesse. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il difensore centrale mancino del Salisburgo piace a Roma, Juventus, Lipsia e anche ad alcune società di Premier League. Il ventunenne fu scoperto dalla Lazio nel 2019, che lo acquistò per 5,5 milioni di euro dal Partizan Belgrado. Incredibilmente l'affare non si concretizzò poiché il giocatore non superò le visite mediche di rito.

