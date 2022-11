Coppa Italia Femminile, AREZZO-ROMA 0-2 (22'Landstrom, 36' Ciccotti): segui in tempo reale. Al via la ripresa

Impegno di Coppa Italia per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, attesa dalla trasferta in casa dell'Arezzo. Il girone è completato dal Como, vincitrice nella prima sfida contro le toscane con il punteggio di 1-0.

IL TABELLINO

AREZZO: Nardi; D'Alessandro, Zazzera, Razzolini, Costantino; Gnisci, Pirriatore, Pasquali, Lulli; Ceccarelli, Fortunati.

A disp.: Sacchi, Tuteri, Paganini, Lorieri, Lunghi, Santini, Martino, Tidona, Bassano.

All. Emiliano Testini

ROMA: Ohrstrom; Kollmats, Linari, Minami (45' Bergensen); Glionna, Kramzar, Cinotti, Ciccotti, Landstrom; Kajzba, Haug.

A disp.: Ceasar, Serturini, Greggi, Ferrara, Bergensen, Petrara, Lazaro, Zannini, Pellegrino.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Gianluca Frizza. Assistenti: Federico Giovanardi - Jacopo Vagnetti

Marcatori: 22'Landstrom, 36' Ciccotti

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

50' - Glionna ci prova con il destro a giro, tiro di poco al lato.

48' - Decisiva Ohrstrom in uscita su Lulli lanciata a rete.

47' - Landstrom ci prova sugli sviluppi del corner, Nardi salva sulla linea.

46' - Avvio fortissimo della Roma che conquista subito un angolo. Nono corner per le giallorosse.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo. Roma meritatamente avanti sull'Arezzo dopo i primi 45 minuti.

36' - RADDOPPIO ROMA. Rigore calciato benissimo da Ciccotti e 2-0 meritato per la Roma.

35' - Rigore per la Roma! Glionna entra in area, cambia passo e un'avversaria la atterra. Rigore netto per le giallorosse.

22' - GOL DELLA ROMA! Cross dalla destra di Glionna, Landstrom arriva da sinistra e con un pallonetto che beffa Nardi porta avanti la Roma.

13' - Glionna prova a sfondare sulla destra, salta un'avversaria ma porta il pallone oltre la linea di fondo campo. Rinvio dal fondo per l'Arezzo.

11' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo ci prova Minami di testa ma manda al lato.

11' - Grande pressing offensivo della Roma, che conquista il suo quinto corner in appena 11 minuti.

1' - Match al via