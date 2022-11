-2 al Sassuolo, Pellegrini out 15 giorni. Salisburgo-Roma ai playoff di Europa League

La Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in seguito alla sconfitta nel derby. I giallorossi devono subito concentrarsi sul prossimo impegno di campionato, che andrà in scena mercoledì alle ore 18:30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L'arbitro della partita sarà Ayroldi. José Mourinho non potrà contare su Lorenzo Pellegrini, il quale ha rimediato una lesione di primo grado al flessore destro e tornerà solamente nel 2023.

Intanto la Roma ha scoperto il suo avversario ai playoff di Europa League e si tratta del Salisburgo: l'andata si giocherà il 16 febbraio in Germania, mentre il ritorno allo Stadio Olimpico è in programma per il 23 febbraio.

Nicola Zalewski ha parlato ai margini della premiazione del trofeo Golden Boy e si è soffermato sia sul derby sia su Mourinho.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

IL TEMPO - LA MALEDIZIONE DI ZANIOLO

I VOTI DEGLI ALTRI - SMALLING “RESISTE”, VOLPATO “CON CARATTERE”

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CONDÒ: “MOURINHO SENZA DYBALA SEMBRA PERDUTO” - SCONCERTI: “LA ROMA È SEMBRATA INVOLUTA, STRANA PARTITA LA SUA”

SASSUOLO-ROMA, ARBITRA AYROLDI - I PRECEDENTI

PELLEGRINI: LESIONE DI PRIMO GRADO AL FLESSORE. STOP DI 15 GIORNI

EUROPA LEAGUE, SARÀ RB SALISBURGO-ROMA NEL PLAYOFF. ANDATA IL 16 FEBBRAIO, RITORNO ALL’OLIMPICO IL 23

LAROMA24.IT - IL RB SALISBURGO DI MATTHIAS JAISSLE: 4-3-2-1, RITMO E UNA SQUADRA “UNDER 25”

FOTO - TRIGORIA, RIPRESA VERSO IL SASSUOLO: PALESTRA E CAMPO NELLA SEDUTA MATTUTINA

BRASILE, IBANEZ NON CONVOCATO PER IL MONDIALE

GIUDICE SPORTIVO: AMMENDA DI 5MILA EURO ALLA ROMA. UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A FOTI

ZALEWSKI: “IL DERBY UN INCIDENTE DI PERCORSO, MOURINHO PER ME È UN SECONDO PAPÀ”

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24