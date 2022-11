Europa League, alle 13 il sorteggio del playoff: pericolo Barcellona. Andata il 23 febbraio, il ritorno si giocherà all'Olimpico

Alle 13, dalla canonica sede di Nyon, la Roma scoprirà l'avversaria nei playoff di Europa League, il turno intermedio che vede incrociarsi le seconde della fase a gironi con le cadute dalla Champions League, vale a dire le 8 squadre che hanno chiuso al terzo posto nel raggruppamento della coppa europea più importante.

In questo turno non potranno ancora incrociarsi le squadre della stessa nazione, questo riduce a 7 i possibili incroci della Roma, vista la presenza della Juventus nel gruppo delle 8 in arrivo dalla Champions. L'andata, in programma il 16 febbraio, sarà in casa delle squadre "non teste di serie", con ritorno, il 23 febbraio, che la Roma dunque giocherà all'Olimpico.

Questo il quadro del sorteggio:

Teste di serie (le seconde della fase a gironi di Europa League):

PSV (Olanda); Rennes (Francia); ROMA (Italia); Union Berlino (Germania); Manchester United (Inghilterra); Midtjylland (Danimarca); Nantes (Francia); Monaco (Francia).

Non teste di serie (le 'retrocesse' dalla Champions League): Ajax (Olanda); Leverkusen (Germania); Barcellona (Spagna); Sporting Lisbona (Portogallo); Salisburgo (Austria); Shakhtar Donetsk (Ucraina); Siviglia (Spagna); JUVENTUS (Italia).