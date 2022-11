Pellegrini: lesione di primo grado al flessore. Tornerà nel 2023

Finisce al derby il 2022 di Lorenzo Pellegrini che dopo alcune partite in cui ha convissuto con un fastidio al flessore della coscia destra ieri, durante la ripresa, si è dovuto arrendere e lasciare il campo per Volpato. In mattinata gli esami svolti a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione di I grado al flessore, un infortunio che lo terrà fuori per le prossime e ultime 2 partite prima della sosta per i Mondiali. Appuntamento dunque a gennaio.