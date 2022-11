I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling "resiste", Volpato "con carattere"

Dura sconfitta per la Roma e per i suoi tifosi. Il derby della Capitale è stato vinto dalla Lazio a causa soprattutto della mancanza di attenzione da parte dei calciatori giallorossi. Basti pensare che le uniche due sufficienze sono state prese da Rui Patricio (6,14) e Smalling (6,07). Abraham (4,35) la prima palla del gol la regala a Provedel (Il Tempo) Ibanez (3,78) rivive l'incubo dello scorso anno e i compagni non riescono a rimediare (La Gazzetta dello sport). Buona invece l'entrata di Matic (5,78), che ci mette muscoli e fosforo ma troppo tardi (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,14;

Mancini 5,21,

Smalling 6,07,

Ibanez 3,78;

Karsdorp 5,21,

Cristante 5,07,

Camara 5,78,

Zalewski 5,71;

Zaniolo 5,57,

Pellegrini 5,28;

Abraham 4,35.

Celik 5,71,

Volpato 5,71,

El Shaarawy 5,42,

Matic 5,78,

Belotti 5,21.

Mourinho 5,08.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 6,

Ibanez 4;

Karsdorp 5,

Cristante 5,

Camara 5,

Zalewski 5,5;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 5;

Abraham 4,5.

Celik 5,5,

Volpato 5,5,

El Shaarawy 5,5,

Matic 5,5,

Belotti 5.

Mourinho 5.

IL TEMPO

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Ibanez 3;

Karsdorp 5,5,

Cristante 4,5,

Camara 6,

Zalewski 5,5;

Zaniolo 6,

Pellegrini 5,5;

Abraham 4.

Celik 5,5,

Volpato 6,

El Shaarawy 5,5,

Matic 6,

Belotti 5,5.

Mourinho 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5;

Mancini 5,

Smalling 6,5,

Ibanez 4,5;

Karsdorp, 5,5

Cristante 5,

Camara 6,

Zalewski 6,5;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 5,5;

Abraham 5.

Celik 6,

Volpato 5,5,

El Shaarawy 5,5,

Matic 5,5,

Belotti 5.

Mourinho 5.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 6,

Ibanez 4;

Karsdorp 5,

Cristante 6,

Camara 6,

Zalewski 5,5;

Zaniolo 6,

Pellegrini 5,5;

Abraham 4.5.

Celik 5,5,

Volpato 6,

El Shaarawy 5,5,

Matic 6,

Belotti 5.

Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Ibanez 4;

Karsdorp 5,

Cristante 5,

Camara 6,

Zalewski 5;

Zaniolo 6,

Pellegrini 5;

Abraham 4,5.

Celik 6,

Volpato 5,5,

El Shaarawy 5,

Matic 5,5,

Belotti 5.

Mourinho 5.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5;

Mancini 5,

Smalling 6,

Ibanez 4;

Karsdorp 5,

Cristante 4,5,

Camara 6,

Zalewski 6;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 5,5;

Abraham 4.5.

Celik 6,

Volpato 5,5,

El Shaarawy 5,

Matic 5,5,

Belotti 5.

Mourinho 5.

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Ibanez 3;

Karsdorp 5,5,

Cristante 5,5,

Camara 5,5,

Zalewski 6;

Zaniolo 4,5,

Pellegrini 5;

Abraham 4.

Celik 6,

Volpato 6,

El Shaarawy 6,

Matic 6,

Belotti 6.

Mourinho 5.