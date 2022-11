TREVISANI: "La Roma non ha le sembianze di Mourinho" - MATTIOLI: "Non può aggrapparsi solo a Dybala"

Il derby perso, deciso dalla rete di Felipe Anderson dopo un errore di Roger Ibanez, scatena le discussioni lungo le frequenze radiofoniche. "Una squadra come la Roma non può aggrapparsi solo a Dybala", commenta Mario Mattioli. "Ieri partita da 0-0, livello bassissimo. Lazio brava a fermare Zaniolo, ma la Roma a centrocampo è messa male", aggiunge Roberto Pruzzo.

"La classifica della Roma non è drammatica ma lo è il fatto che la squadra non abbia le sembianze del suo allenatore che è un vincente per considerazione. I giallorossi perdono troppo facilmente, cadono una volta ogni 3 partite", conclude infine Riccardo Trevisani.

La Lazio ha vinto in maniera casuale, con più fantasia e determinazione, però quando Mourinho dice che manca Dybala significa che non ha idee di gioco. Una squadra come la Roma non può aggrapparsi solo a Dybala (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma mi ha deluso tantissimo. Non sono d'accordo con Mourinho, sa raccontare cose che nemmeno lui crede. Ti incarta, ma non spiega perché la Roma ha giocato male (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri partita da 0-0, livello bassissimo. Lazio brava a fermare Zaniolo, ma la Roma a centrocampo è messa male. Se si fa male Pellegrini, diventa impossibile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La chiamo "comfort zone Mourinho": i giocatori non sanno andare fuori dallo spartito, hanno bisogno sempre della strada indicata o della strigliata come col Ludogorets (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nemmeno oggi i romanisti parlano di Mourinho. La Roma non tira mai in porta, e succede da tutto il campionato, la squadra non ha un'idea di gioco e lui parla di altre cose (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La classifica della Roma non è drammatica ma lo è il fatto che la squadra non abbia le sembianze del suo allenatore che è un vincente per considerazione. I giallorossi perdono troppo facilmente, cadono una volta ogni 3 partite. C'è poca predisposizione a cambiare il quadro tattico della partita (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo momento è giusto dare tutte le responsabilità a Mourinho perché è il più forte di tutti, ne sa più di tutti noi. Meglio che le abbia lui che sa gestirle e venirne fuori. La squadra va nutrita di conoscenze (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)